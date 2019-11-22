«الزكاة والدخل» تعلن حصيلة 1200 زيارة تفتيشية عن السجائر «غير المختومة»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط 900 ألف سلعة مخالفة؛ وذلك بعد 5 أيام من تنفيذ قرار منع تداول السجائر دون أختام ضريبية.

1200 زيارة لفِرق هيئة الزكاة

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه بعد أيام من تطبيق قرار منع تداول وبيع منتجات السجائر بدون أختام ضريبية؛ تمكنت الفرق الميدانية بالهيئة من ضبط أكثر من 900 ألف سلعة مخالفة خلال 1200 زيارة للمحلات ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

منع تداول السجائر دون أختام

وطبقت هيئة الزكاة والدخل في 18 نوفمبر الجاري، قرار منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت «الزكاة والدخل» إلى أن الختم الضريبي يعرف بأنه علامة مميزة تطبع على هيئة ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، ويوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة، ويتم تفعيله إلكترونيًّا.

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تحصيل الضرائب المستحقة

وأضافت أنه يتم طلب الختم الضريبي وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُّع يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام بالمعايير المحددة الخاصة بالمنتج.

وأوضحت «الزكاة والدخل» أنه من خلال تطبيق نظام الأختام الضريبية سيتم تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة، بما يضمن تحصيل جميع الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع.