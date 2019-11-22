تشكيل عصابي يعترف أمام شرطة الرياض: نفّذنا 42 حادثة سرقة

كشفت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، عن ملابسات ضبط خمسة أشخاص، متورطين في جرائم سرقة، وفق ما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

وأوضح «التويجري»، في بيان -تلقت عاجل نسخة منه- أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن إلقاء القبض على «تشكيل عصابي»، مكوّن من خمسة أشخاص، من الجنسية المصرية.

وبينما تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، فقد توفّرت الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقارّ الشركات والمؤسسات التجارية، من خلال كسر الأقفال الخارجية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشددت شرطة الرياض على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.