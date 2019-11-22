بدون قصد.. امرأة توثّق «دهس طفل» أمام مدرسة في حي السويدي بالرياض

وثّقت سيدة -دون قصد- حادثة دهس طفل أمام أحد المدارس، عندما كانت تسجّل مقطعًا مصوّرًا حول مضاربات التلاميذ، مطالبة بتدخّل المشرفين لوقف تلك الظاهرة. والمعلومات التي توافرت -حتى الآن- أكدت نجاة الطفل من موت محقّق، عندما كان يعبر الشارع أمام مدرسته بحي السويدي جنوب مدينة الرياض، وفقًا لما رصدته «العربية».

وذكرت مصادر أن الحادثة وقعت أول أمس الأربعاء، عند الساعة الثانية عشرة إلا الربع ظهرًا، وعلى بعد 50 مترًا من أسوار إحدى مدارس حي السويدي بالرياض، وأن الطالب يبلغ من العمر 12 عامًا، وكان ينتظر ولي أمره مع أصدقائه، مضيفًا أن قائد المركبة كان يقلّ بناته من إحدى المدارس المجاورة في حي السويدي، وأنه توقّف فورًا للاطمئنان على حالة الطفل، وانتظر حتى وصول الهلال الأحمر الذي اطمأن على حالة الطالب الصحية.

ـ فيديو عن مشكلات الطلبة خارج المدارس

الحادثة وثّقها مقطع مصور لسيدة كانت تشتكي فيه من تجمّع الطلبة أمام المدارس دون رقابة، ما يؤدي إلى المضاربات بينهم، وفي الثواني الأخيرة من الفيديو، نشاهد في الخلفية مركبة وهي تمرّ فوق الطفل الذي سقط على الطريق وتمرّ من فوقه، ليقوم بعدها الطفل سليمًا.

ـ ولي أمر الطالب يوضح الموقف

من جانبه، كتب ولي أمر الطالب، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، «هذا ما تعودنا عليه من إدارة ومعلمي مدرسة الأقصى الابتدائية وحرصهم على أبنائنا، وواثق -تمام الثقة- أن ما حصل هو قضاء وقدر، وأشكرهم على جهودهم المبذولة تجاه ابني في ما حصل له، وسرعة معالجتهم للحدث، واطمأننت أكثر بأن ابني في أيدٍ أمينة.. ولي أمر الطالب أبو عبدالرحمن».