السعودية اليوم / الإمارات تتبرع لوكالة "الأونروا" بمبلغ 12.5 مليون دولار دعماً للاجئين الفلسطينيين



بيروت 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيروت، عن تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 12.5 مليون دولار للوكالة دعما للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت "الأونروا" في بيان نشر اليوم على موقعها الالكتروني الرسمي، إلى أن تبرع الامارات، هو الدفعة الثانية من أربع دفع تعهدات بها خلال هذا العام بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار.

وأوضحت "الأونروا" في بيانها أن التبرع سيساعدها على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وعملياتها لعام 2019م في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية، (التي تشمل القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.

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16:11ت م

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