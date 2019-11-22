السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل



الخليل 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة دورا واقتحمت عدة أحياء فيها، وفتشت منازل المواطنين، واعتقلت يوسف عايد الفقيه، وجمال عبد الحليم التلاحمه، ومعتصم علي سليمان اطبيش، وصامد عبد العزيز الشحاتيت.

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16:08ت م

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