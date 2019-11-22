السعودية | ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله -، اليوم، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

ولدى وصول سمو ولي العهد حلبة السباق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولى لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، عزف السلام الملكي.

ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية.

حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، دولة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم، وأصحاب السمو والمعالي، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.

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