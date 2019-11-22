السعودية | مدني "مكة" يحذر من تقلبات جوية في المنطقة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال اليوم الجمعة، وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمال هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة- أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، الجموم).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، بالجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد الشريف أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.