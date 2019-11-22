السعودية اليوم / مؤسسة القدس الدولية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التربوية والاعلامية في القدس المحتلة



بيروت 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أدانت مؤسسة القدس الدولية بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المؤسسات التربوية والإعلامية في القدس المحتلة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن إغلاق مكتب مديرية التعليم في القدس يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي المباشر لقطاع التعليم في المدينة، بهدف إخضاع عقول الأجيال المقدسية لرواية الاحتلال، وضرب ركن أساسي من أركان الهوية الفلسطينية في القدس.

ورأت مؤسسة القدس التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أن إغلاق المؤسسات التربوية الفلسطينية في القدس المحتلة سيؤثر في المسيرة التعليمية لآلاف الطلاب.

ودعت أهل القدس ومؤسساتها ومرجعياتها والنقابات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية أيضاً إلى التصدي وتحدي قرار الاحتلال ولهذه الاعتداءات الإسرائيلية.

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14:44ت م

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