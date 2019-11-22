

الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

14:43ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ سيف بن زايد يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.