السعودية | ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:58 مساءً, 22 نوفمبر 2019 م المناطق - واس وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة إلى الرياض اليوم لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, ومندوب من المراسم الملكية.

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