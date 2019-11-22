السعودية | إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إمام وخطيب المسجد الحرام : إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - مكة

أم المصلين لصلاة الجمعة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة مبتدئاً خطبته بحمد الله والثناء على نعمه والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوصية المصلين بتقوى الله.

وقال فضيلته: أيُّها المسلمونَ: إنَّ للإنسانِ شأنًا ليسَ لسائرِ المخلوقاتِ، فقد اختصَّه اللهُ مِنْ بَيْن خَلْقِه بأنْ كرَّمه وفضَّله وشرَّفه، وخَلَقَ كلَّ شيءٍ له، وخلقَ أباه بيده، ونَفَخ فيه من رُوحِه، وأَسْجَد له ملائكتَه، وعلَّمه أسماءَ كلِّ شيءٍ، وسخَّر له ما في سماواتِه وأرضِه وما بينهما، حتَّى ملائكتُه الذين هم أهلُ قُربِه، جعلهم حفظةً له في مَنامِه ويَقَظَتِه، وظَعْنِه وإِقَامِتِه، وأنزلَ إليه وعليه كُتُبَه، وأرسله، وأرسل إليه، وخاطبه وكلَّمه منه إليه، واتَّخذ منهم الخليلَ والكليمَ، والأولِياءَ والأحبَّاء، وجعلهم محلَّ حِكْمَته، وموضعَ حُبِّه، ولهم خَلَق الجنَّةَ والنَّارَ. فالخَلْقُ والأمرُ والثَّوابُ والعقابُ مدارُه على النَّوعِ الإنسانيِّ الذي هو خُلاصةُ الخَلْقِ.

ثم أكمل فضيلته: عبادَ اللهِ: وكلُّ إنسانٍ ساعٍ في هذه الدُّنيا يبتغي كرامةَ نفسِه، ورِفعتَها، ويَنْأى بها عن مَهَاوِي الذِّلَّةِ والضَّعَةِ.. حتَّى اختلفتْ بالنَّاسِ السُّبُلُ طرائقَ قِددًا، كلٌّ يبتغي سبيلًا إلى الكرامةِ، ويلتمسُ سببًا إلى الحُظوةِ والرِّفعةِ.

فمِنَ النَّاسِ مَنْ رأى الكرامةَ في قوَّةٍ ومَنَعةٍ، وكبرياءَ وأَنَفَةٍ، وسُرعانَ ما يسلُبُ اللهُ هذه القوَّةَ والمَنَعةَ؛ فيُحيلُها ضعفًا وهوانًا، وذِلَّةً وخِزيًا وصَغارًا. والأيَّامُ شاهدةٌ، والعِبَرُ ماثِلةٌ.

وبين فضيلته في الكرامة فقال: ومن النَّاسِ من يلتمسُ الكرامةَ في الجاهِ والمنزلةِ، وعُلُوِّ الصِّيت، ونَبَاهةِ الذِّكرِ، فيسلكُ لذلك مسالكَ مَرْذولةً، ويعملُ أعمالًا ممقوتةً، يتِّخذها قربانًا لقلوبِ النَّاسِ، وثنائِهِمْ، واستحسانِهِمْ وإعجابِهِمْ، فليس يُبالي لو اتَّبع سَخَطَ اللهِ وكرِهَ رضوانَه، ما دامَ مكانُه في النَّاسِ منظورًا، وذكرُه مسطورًا، وشأنُه مشهورًا.

Advertisements

وهذا السَّبيلُ من أضلِّ سُبلِ طلبِ الكرامةِ، ولن يلبَثَ أنْ تَنْقَلِبَ حالُ صاحبِه، ويرتدَّ قصدُه عليه؛ جزاءً وفاقًا؛ فإنَّ «من التمسَ رضا اللهِ بسخطِ النَّاسِ، كفاه الله مُؤْنةَ النَّاسِ، ومن التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ اللهِ، وَكَلهُ اللهُ إلى النَّاسِ». كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها.

وكلُّ تلك السُّبلِ حائدةٌ عن حقيقةِ الكَرامةِ، ناكبةٌ عن شريفِ مكانِها، وهي إلى سبيلِ المهانة والضَّعَة أقربُ، والله المستعانُ.

ثم استهل فضيلته الخطبة الثانية بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وقال: إنَّ سبيلَ الكرامةِ الحقَّةِ، الذي يخطئه كثيرٌ من النَّاس، ولا يُلَقَّاهُ إلا الصَّفوةُ منهم، إنَّما هو في متابعةِ النَّفسِ لرضا اللهِ، وبلوغِها غايةَ الجُهد في طاعتِه، وإنَّ غايةَ الكرامة لفي لزومِ الاستقامةِ، والجريانِ في مضمارِ الهدايةِ، فلا كرامةَ لضالٍّ شقيٍّ وإن تمتَّع من زخرف الدنيا بما تمتَّع؛ فإنَّ الدنيا زهرةٌ ذاوية، والآخرةُ نعمةٌ باقِية، وحسنةٌ دائمةٌ، والعاقلُ لا يطلُبُ الفاني بتضييع الباقي.

ومن عَلِمَ ذلك؛ اطمأنَّتْ نفسُه، وسَكَنَتْ روحُه، فلا يبالي بفواتِ الدُّنيا بأسرها، ما دامَ عند ربِّه كريمًا، ولا يبالي أزادَ في الناس ذكرهُ أم نقَصَ، ما دام عند ربِّه مذكورًا.

فهو على نورٍ من ربِّه، يسير في ظلِّ الكرامة في دنياه، ويرجو أن يبلغَ غايةَ الكرامة في أُخْرَاه، فيدخلَ الجنَّة دارَ النَّعيمِ المقيمِ، ومستقرَّ رحمةِ الربِّ الكريمِ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداءِ والصَّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.

ثم ختم فضيلته الخطبة بالدعاء للمسلمين ولولاة الأمر والمسلمين وأن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان.