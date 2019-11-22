شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة إلى الرياض اليوم لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, ومندوب من المراسم الملكية.