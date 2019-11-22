شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, ومندوب من المراسم الملكية.
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