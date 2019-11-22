لبنان يحيي ذكرى الاستقلال على استحياء

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعرض عسكري رمزي، في مقر وزارة الدفاع، اجتمع رؤساء لبنان الثلاثة للمرة الأولى منذ، قرابة شهر، للاحتفال بذكرى استقلال لبنان من الاحتلال الفرنسي.

الذكرى الـ76 للاستقلال جمعت كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولم يكن ممكنًا تنظيم عرض هذا العام في مكانه التقليدي بوسط بيروت بسبب اعتصام احتجاجي يحتل المنطقة، فيما ينظم المحتجون احتفالًا مدنيًا آخر في وقت لاحق اليوم.

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وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب فادي سعد عبر حسابه على “تويتر” قائلًا : “لا عيد استقلال حقيقيًا في ظل سلطة مغيبة أعلنت استقلالها عن مطالب شعبها واستفحلت في الفساد واستغلال المناصب”.

وقال عضو كتلة المستقبل النيابية نزيه نجم عبر حسابه على “تويتر”: “‏يحل الاستقلال هذا العام بغصة وأمل، غصة على حاضر دقيق وقاس، وأمل بشباب وحدهم العلم اللبناني وشعار بناء الدولة، فأصبحوا صوت الحق يصدح نحو الغد الأفضل”.

أما النائب علي درويش فقال عبر حسابه على “تويتر”: “مناسبة وطنية أعطاها اللبنانيون بإرادتهم معناها الحقيقي، 76 سنة من الاستقلال ليس مجرد ذكرى بل إيمان بلبنان ورسالته، والعمل حفاظًا على العيش الواحد وبناء دولة المؤسسات والعدالة، كل استقلال ولبنان بخير واستقرار وازدهار”.