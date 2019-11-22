- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم لبنان يحيي ذكرى الاستقلال على استحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لبنان يحيي ذكرى الاستقلال على استحياء
عرض عسكري مقتضب والمتظاهرون يحتفلون ميدانيًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
بعرض عسكري رمزي، في مقر وزارة الدفاع، اجتمع رؤساء لبنان الثلاثة للمرة الأولى منذ، قرابة شهر، للاحتفال بذكرى استقلال لبنان من الاحتلال الفرنسي.
الذكرى الـ76 للاستقلال جمعت كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولم يكن ممكنًا تنظيم عرض هذا العام في مكانه التقليدي بوسط بيروت بسبب اعتصام احتجاجي يحتل المنطقة، فيما ينظم المحتجون احتفالًا مدنيًا آخر في وقت لاحق اليوم.
وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب فادي سعد عبر حسابه على “تويتر” قائلًا : “لا عيد استقلال حقيقيًا في ظل سلطة مغيبة أعلنت استقلالها عن مطالب شعبها واستفحلت في الفساد واستغلال المناصب”.
وقال عضو كتلة المستقبل النيابية نزيه نجم عبر حسابه على “تويتر”: “يحل الاستقلال هذا العام بغصة وأمل، غصة على حاضر دقيق وقاس، وأمل بشباب وحدهم العلم اللبناني وشعار بناء الدولة، فأصبحوا صوت الحق يصدح نحو الغد الأفضل”.
أما النائب علي درويش فقال عبر حسابه على “تويتر”: “مناسبة وطنية أعطاها اللبنانيون بإرادتهم معناها الحقيقي، 76 سنة من الاستقلال ليس مجرد ذكرى بل إيمان بلبنان ورسالته، والعمل حفاظًا على العيش الواحد وبناء دولة المؤسسات والعدالة، كل استقلال ولبنان بخير واستقرار وازدهار”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يحيي ذكرى الاستقلال على استحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.