شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ5 أشخاص ارتكبوا 42 سرقة لمؤسسات وشركات بـ1.7 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون و700 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.