السعودية | السعودية تستضيف "فورمولا إي" وأول ظهور لمرسيدس وبورش

شكرا لقرائتكم السعودية تستضيف "فورمولا إي" وأول ظهور لمرسيدس وبورش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق اليوم أولى الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية، من خلال "سباق الفورمولا إي" الذي سيقام على ميدان حلبة الدرعية وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.

تنطلق اليوم الجمعة أولى الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية، من خلال "سباق الفورمولا إي" الذي سيقام على ميدان حلبة الدرعية وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي، وسيشهد السباق مشاركة نجوم كبار معروفين في سباقات، تجري على مدار يومين.

ويعتبر السباق أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لرياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، وذلك بمشاركة 12 فريقاً مع ظهور مرسيدس وبورش لأول مرة، وسيتنافسون وسط توقعات بحضور جمهور كبير.

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.