بالصور: الألعاب النارية تنطلق من برج الفيصلية

نشر في الجمعة، 22 نوفمبر 2019 0 وثقت صور لحظة انطلاق الألعاب النارية من برج الفيصلية، مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض. نعرض لكم بعضها بالأسفل: Advertisements

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