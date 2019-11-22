تطورات جديدة في قضية المسيء لأهالي الباحة .. وهذا موعد إحالته للمحكمة الجزائية

قال مصدر مطلع أن النيابة استكملت التحقيق مع المتهم المسيء لأهالي الباحة. وصنفت النيابة العامة القضية ضمن قضايا “إثارة الرأي العام”، وستتم إحالته للمحكمة الجزائية مطلع الأسبوع المقبل للنظر في حيثيات القضية والحكم فيها.

وكان المتهم قام بإثارة الرأي العام بانتحاله شخصية مواطن من جازان وتطاوله على أهالي الباحة إلى “الميانة” كون له عشرة طويلة مع زملاء “عِزبة” من منطقة جازان. يشار إلى أن التحقيقات أسفرت عن شخصية “جيزاني اتيكيت”، واتضح أنه “م. ش”، ويبلغ من العمر 40 عاماً، ويحمل مؤهل الشهادة الثانوية، ويعمل في مستشفى الصحة النفسية بالطائف في شهار.