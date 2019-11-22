انتقام صادم من وكيل مدرسة بالطائف بعد خلافه مع معلم وكاتب… أغلق الباب عليهما وغادر

لجأ معلم بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الطائف ، للجهات الأمنية لإخراجه من المدرسة بعدما تم الإغلاق عليه وهو بالداخل .

وقال المعلم ، بحسب سبق ، أنه في تمام الساعة 2،50 بعد ظهر اليوم الخميس، أغلق “وكيل المدرسة” عليه المدرسة وبرفقته زميله “كاتب” وغادر. وبعد ورود البلاغ، باشرت الجهات الأمنية بالطائف، الحالة، حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا. وأوضحت المصادر أنَ خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.