بالصور.. أمير الشرقية يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة سلطان بن زايد

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قدم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة.

أمراء سعوديون رافقوا أمير الشرقية

وأعرب الأمير سعود بن نايف عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلًا الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد رافق الأمير سعود بن نايف، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أعربوا- جميعا- عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

استقبال في قصر المشرف

حضر الإستقبال في قصر المشرف بإمارة أبو ظبي اليوم الخميس الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، و الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

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وكان في استقبال أمير الشرقية ومرافقيه لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

القيادة السعودية تعزي محمد بن زايد

يُذكر أن الملك وولي العهد أعربا عن أحر تعازيهما في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وذلك خلال برقيات بعثا بها للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، تضمنت أحر التعازي والمواساة في وفاة الفقيد.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالًا هاتفيًا بولي عهد أبوظبي، عبّر فيه عن عزائه ومواساته له في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، رحمه الله، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد.