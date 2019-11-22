«الأرصاد» تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ـ رياح سطحية وأتربة:

وأشارت هيئة الأرصاد –عبر موقعها الإلكتروني- إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنورة.

ـ حالة البحر الأحمر والخليج:

وحول حالة البحر الأحمر، اوضحت هيئة الأرصاد ان الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ـ بدء الشتاء الفعلي:

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، توقع امس الخميس، انتهاء موسم «الوسم» بعد 12 يومًا، ويعقبه مربعانية الشتاء، مبينًا أن البرد الفعلي سيكون في منتصف ديسمبر.

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وأوضح الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر-: انه «‏بقي 12 يومًا وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء.. و20 يومًا من المربعانية تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار»، وتابع: «والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر.. وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة».

ـ موجة طقس جديدة:

كما توقع خبراء ارصاد، بدء موجة طقس جديدة تبدأ مساء اليوم الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، تتضمن أمطارًا وحالة من عدم الاستقرار الجوي.

قال المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحالة الجوية المطرية الجديدة ستبدأ مساء الجمعة ونهار السبت (٢٢ و٢٣ نوفمبر)، وذلك نواحي عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.

وتابع الصخري قائلًا: إن الحالة الماطرة ستمتدّ وتتوسع تدريجيًّا يومي الأحد والإثنين المقبلين لتشمل أجزاءً من مناطق: الرياض والقصيم والشرقية، وقد تشمل محافظة حفر الباطن.