السعودية اليوم / "الذكاء الاجتماعي.. ضرورة التطوع" دورة بجامعة نجران



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة السنة التحضيرية – قسم الطالبات- ،أمس، دورة تدريبية بعنوان " الذكاء الاجتماعي.. ضرورة التطوع"، بحضور 172 متدربة، وذلك على مسرح العمادة.

وتأتي الدورة ضمن ملتقى العمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة، وتهدف بشكل عام إلى توجيه ودعم العمل التطوعي من خلال تنمية مهارات المتطوعين الشخصية لأداء عمل تطوعي واعٍ يسهم في تنمية المجتمع والعمل على رفعته ورقيه من خلال تحقيق رؤية ورسالة الجامعة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها مفهوم ومهارات العمل التطوعي، وماهية التطوع وأهميته ومعوقاته، وكذلك دوافعه وأشكاله، والنظريات المفسرة له، وضرورة الذكاء الاجتماعي للتطوع، ومفهومه، وأهميته، ومظاهره، والكفاءة الاجتماعية.

// انتهى //

13:05ت م

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