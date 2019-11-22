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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص بعد ثبات تورطهم بسرقة 1.7 مليون ريال

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت- بفضل من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل .

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