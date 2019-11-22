شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص بعد ثبات تورطهم بسرقة 1.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل .
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