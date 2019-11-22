جثة طفل جوار مدرسة في أبو عريش

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شهدت أبو عريش بجازان واقعة مفجعة، أمس الخميس، حيث عثر على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، كان قد توفي في ظروف غامضة.

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وتشير التفاصيل المتوفرة حتى الآن إلى أنه تم العثور على جثة الطفل ملقاة بجوار إحدى المدارس دون معرفة الأسباب حيث تم التحفظ عليها حتى إكمال التحقيقات

“متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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