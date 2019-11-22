السعودية | حديقة مضيئة تجذب زوار موسم الرياض.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم حديقة مضيئة تجذب زوار موسم الرياض.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت إحصائيات الزوار في موقع "نبض الرياض" في حي المربع، تصاعداً في أعداد الزوار الذين تفاعلوا مع ألوان الفنون الشعبية والعروض الموسيقية الهادئة، متحدين أجواء الشتاء الباردة وسط حديقة ليلية، تزينت بالأضواء الساحرة على الأشجار ومجسمات الحيوانات المضيئة.

"نبض الرياض" التي تأتي ضمن حزمة فعاليات موسم الرياض، عاش آلاف الزوار الذين توافدوا على الموقع أوقاتاً جميلة، يتذوقون أصناف المأكولات المتميزة من بين 6 مطاعم محلية وعالمية تقدم الأطباق الشعبية، وتوفر كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ترضي كافة شرائح المجتمع.

يشار إلى أن موسم الرياض يهدف إلى دعم البنى التحتية للترفيه والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحلية، بالإضافة إلى تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية بالعالم، وتعزيز تواجدها على خارطة السياحة والترفيه العالمية.