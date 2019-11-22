السعودية | طبيب سعودي: إحصائيات "السكري" غير دقيقة وتثير المخاوف

شكرا لقرائتكم طبيب سعودي: إحصائيات "السكري" غير دقيقة وتثير المخاوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر دكتور سعودي من الترهيب والتخويف أثناء الحملات والتثقيف لمرضى السكري، مؤكداً أن الناحية العلمية تنص على أن مريض السكري إذا أصبح متحكماً بالسكري ومنتظماً في زيارته لطبيبه، فإن المضاعفات لا تحدث في الأغلب والأعم.

الدكتور فهد القحطاني، استشاري الغدد والسكري وأمراض السمنة والباطنة، أوضح ما يحدث أثناء الحملات التثقيفية من زرع مخاوف من أضرار ومضاعفات السكري من دون التثقيف، مشيرا إلى أن التحكم الجيد قد يجنبك مضاعفات السكري من دون التهويل بإحصائيات غير موثوقة قد تزرع الاكتئاب في نفوس المصابين وقد تجعلهم يستسلمون لمضاعفات المرض.

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وأضاف أن عدد المصابين بالسكري في السعودية، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، يبلغ نحو يقارب 25%، وحسب إحصائيات من الاتحاد العالمي للسكري 2019 IDF تعتبر الخامسة عالمياً وتحتل فنلندا الأولى عالمياً.

وأكد القحطاني أن الإصابة بالسكري وبالأخص النوع الثاني تكون بسبب عوامل يمكن التحكم فيها بتغيير نمط الحياة المعيشية مثل إنقاص الوزن وممارسة الرياضة والأكل الصحي، والأهم أن مريض السكري قد يعيش من دون مضاعفات مع التحكم الجيد بالسكري، والكثير من مرضى السكري تألقوا في مجالات الحياة رغم إصابتهم.

وإلى ذلك تهدف حملة هذا العام إلى زيادة الوعي حول تأثير السكري وتعزيز دور الأسرة في التعامل مع مرضى السكري، وحثهم على معرفة المزيد من أعراض السكري وكيفية الوقاية منها.