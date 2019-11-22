السعودية اليوم / أمطار على منطقة نجران



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

هطلت أمس, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران, شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومراكز بئر عسكر وعاكفة والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:20ت م

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