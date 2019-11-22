السعودية | شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض

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الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ صور جمعته مع نجم الكرة البرازيلية “رونالدينيو” ولاعب النصر المغربي نور الدين أمرابط في منزله بالعاصمة الرياض. وأظهرت الصور تركي آل الشيخ وضيفوه وهم يتنناولون طعام العشاء، وذلك بعد حضورهم تدشين معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

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