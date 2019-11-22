الكاف يفتح الباب أمام تأجيل أمم أفريقيا 2021

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الباب أمام تأجيل منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021، المقررة إقامتها في الكاميرون، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس.

وعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي اجتماعا أسفر عن عدة قرارات، من بينها فتح المجال لعقد مناقشة مع مسؤولي كرة القدم بالكاميرون، بخصوص موعد إقامة البطولة الأعرق على صعيد القارة السمراء.

وأفاد الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي بأنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على موعد انطلاق البطولة بعد دراسة الظروف المناخية في الكاميرون، خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

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وأقيمت بطولات كأس الأمم على مدار السنوات الماضية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قبل ترحيل موعدها إلى يونيو ويوليو بدءا من النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر هذا العام.

وجات تلك الخطوة بعد شكوى الأندية الأوروبية من التخلي عن لاعبيها الأفارقة خلال منتصف الموسم، لارتباطهم بالمشاركة في المسابقة مع منتخباتهم الوطنية.

يذكر أن الكاميرون كان مقررا لها استضافة "كان 2019" قبل منح حق التنظيم إلى مصر، بسبب عدم جاهزيتها للحدث.

وتوج المنتخب الجزائري بطلا للنسخة الأخيرة من المسابقة، للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1990، إثر تغلبه على نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وفي سياق آخر، أعلن الكاف استحداث 3 جوائز فردية جديدة خلال العام الحالي، وهي أفضل رئيس نادٍ في القارة، وأخرى لأفضل لاعب في مسابقات الأندية، وثالثة خاصة بالإسهام في المجتمع.