شكرا لقرائتكم أدنى درجات الحرارة المسجلة فجرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أدنى درجات الحرارة المسجلة فجرًا
مع استمرار حالة غيث المطرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بيانًا بأدنى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في المدن السعودية.
وقال المسند في تغريدة له إن درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم كانت 3 درجات في كل من طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة حائل.
وأوضح أن مدن القريات والجوف سجلت اليوم 5 درجات، بينما سجلت 6 درجات في كل من عرعر والقصيم والرياض.
وتابع المسند: حالة غيث المطرية وفي يومها الخامس عشر مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تنحصر الحالة اليوم ناحية الجنوب الغربي.
كما توقع المسند أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق؛ الباحة، عسير، جازان ومكة، وقد تكون في بعض المواضع شبه غزيرة خاصة في تهامة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.
وتشمل الحالة الجوية، منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.
ومن المتوقع أيضا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
يتوقع أن تُسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تُسجل حائل وعرعر وسكاكا 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أدنى درجات الحرارة المسجلة فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.