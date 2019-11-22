أدنى درجات الحرارة المسجلة فجرًا

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بيانًا بأدنى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في المدن السعودية.

وقال المسند في تغريدة له إن درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم كانت 3 درجات في كل من طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة حائل.

وأوضح أن مدن القريات والجوف سجلت اليوم 5 درجات، بينما سجلت 6 درجات في كل من عرعر والقصيم والرياض.

وتابع المسند: حالة غيث المطرية وفي يومها الخامس عشر مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تنحصر الحالة اليوم ناحية الجنوب الغربي.

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كما توقع المسند أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق؛ الباحة، عسير، جازان ومكة، وقد تكون في بعض المواضع شبه غزيرة خاصة في تهامة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.

ومن المتوقع أيضا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

يتوقع أن تُسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تُسجل حائل وعرعر وسكاكا 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.