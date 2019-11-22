السعودية | موسم الرياض يكشف عن سيارة 2030 الفريدة على مستوى العالم

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في منطقة "معرض الرياض للسيارات" بالجنادرية.

وأعلن آل الشيخ أن سيارة 2030، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، وهي الوحيدة في العالم، صممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات. وستطرح السيارة في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها، وهي بمحركين كهربائيين وإجمالي 376 كيلووات 580 نيوتين متر، وبسرعة من 1-100 كلم في 3.5 ثانية، ‏ووزن 1900 كيلوغرام، ومدى 365 كيلومترا.

سيارة 2030

وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، والذي يستمر حتى الخميس المقبل. ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting وMonster Jam وPolice Academy وHot Wheels وعدد من الحفلات الموسيقية.