مدرب مصر الأولمبي يوضح موقفه من ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

أوضح شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، موقفه من ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف "الفراعنة" في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام المقبل.

المنتخب المصري الأولمبي حجز مقعده في الأولمبياد بعد الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، عقب الفوز على جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، المقرر لها الجمعة، على استاد القاهرة، في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما: "أحترم محمد صلاح جدا، فهو لاعب كبير وفخر لمصر، ورفع علم مصر في المحافل العالمية، وخير سفير للكرة المصرية".

واستدرك: "لكن الوقت مبكرا جدا للحديث عن الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي، البطولة ستبدأ في نهاية يوليو/تموز 2020، سنرى القائمة والاحتياجات وحينها سنحسم الأمر بشأن ضم 3 لاعبين من الكبار من عدمه".

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وتسمح اللوائح الأولمبية بمشاركة 3 لاعبين من الذين تتجاوز أعمارهم حاجز الـ23 عاما في المسابقة، وهو ما قد يجعل صلاح قادرا على المشاركة فيها للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولمبياد لندن 2012.

وتصدر نجم ليفربول ترشيحات خبراء كرة القدم المصرية بشأن اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ورفض رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، هو الآخر الحديث في هذا الأمر، معتبرا أن الوقت ليس مناسبا له.

يُذكر أن "العين الرياضية" قد كشفت في وقت سابق عن رغبة صلاح في المشاركة بالدورة الأولمبية، وتواصل مع رمضان صبحي قبل انطلاق البطولة الأفريقية لتحفيزه على قيادة "الفراعنة" للتأهل لها.