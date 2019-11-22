السعودية اليوم / منزلاوي يلتقي بالممثلين المقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف في جنوب السودان



نيويورك 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

التقى نائب مندوب المملكة العربية

واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لشرح موجز عن البرامج التنموية التي تنفذها الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، والجهود المبذولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف في سبيل مساعدة جنوب السودان خلال المرحلة الانتقالية، والحاجة المستقبلية لدعم البلاد ببرامج الإنعاش والتنمية خلال هذه الفترة.

حضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي، والسكرتير أول وفاء النفجان، وأعضاء مكتبي اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

// انتهى //

07:45ت م

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نيويورك 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNPD) الدكتور كامل كمال الدين، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في جمهورية جنوب السودان الدكتور محمد أيويوا، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لشرح موجز عن البرامج التنموية التي تنفذها الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، والجهود المبذولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف في سبيل مساعدة جنوب السودان خلال المرحلة الانتقالية، والحاجة المستقبلية لدعم البلاد ببرامج الإنعاش والتنمية خلال هذه الفترة.حضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي، والسكرتير أول وفاء النفجان، وأعضاء مكتبي اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.// انتهى //07:45ت م0014

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