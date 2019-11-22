السعودية اليوم / إنجاز برنامج لصيانة وتأهيل 10 ساحات بلدية بالطائف وضواحيها



الطائف 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع برنامجا لصيانة وتأهيل الساحات البلدية بالمحافظة لضمان الأداء الأمثل لها في ظل الارتياد الكثيف عليها من فئات المجتمع، واحتضانها للعديد من الأنشطة والفعاليات.

وشملت أعمال الصيانة والتأهيل إعادة الطلاء، وصيانة التمديدات الكهربائية، وأرضيات الملاعب والمماشي والألعاب

وأوضحت وكالة المشاريع أن برامج الصيانة والتأهيل الشامل لأكثر من 10 ساحات بلدية يأتي لتهيئة هذه المرافق لاستيعاب الإقبال المتزايد من قبل المرتادين والشباب حيث تخدم هذه المرافق شريحة كبيرة من محبي

وبينت الوكالة أنها دعمت الساحات البلدية بكافة الخدمات حيث تحتوي هذه الساحات على ملاعب لكرة القدم والطائرة وكرة اليد ومضامير للمشي ومدرجات ومضلات ومواقف للسيارات ودورات مياه ومصليات، ومرافق مساندة، بما يحقق أهداف الأمانة في إيجاد بيئات مناسبة لممارسة الرياضات المختلفة من كافة الشرائح.

// انتهى //

07:33ت م

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الطائف 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع برنامجا لصيانة وتأهيل الساحات البلدية بالمحافظة لضمان الأداء الأمثل لها في ظل الارتياد الكثيف عليها من فئات المجتمع، واحتضانها للعديد من الأنشطة والفعاليات.وشملت أعمال الصيانة والتأهيل إعادة الطلاء، وصيانة التمديدات الكهربائية، وأرضيات الملاعب والمماشي والألعاب الرياضية ، والأسوار الخارجية والمدرجات بالإضافة إلى تعزيز السلامة والأمان بهذه المرافق.وأوضحت وكالة المشاريع أن برامج الصيانة والتأهيل الشامل لأكثر من 10 ساحات بلدية يأتي لتهيئة هذه المرافق لاستيعاب الإقبال المتزايد من قبل المرتادين والشباب حيث تخدم هذه المرافق شريحة كبيرة من محبي الرياضة والألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وممارسي رياضة المشي في المضامير.وبينت الوكالة أنها دعمت الساحات البلدية بكافة الخدمات حيث تحتوي هذه الساحات على ملاعب لكرة القدم والطائرة وكرة اليد ومضامير للمشي ومدرجات ومضلات ومواقف للسيارات ودورات مياه ومصليات، ومرافق مساندة، بما يحقق أهداف الأمانة في إيجاد بيئات مناسبة لممارسة الرياضات المختلفة من كافة الشرائح.// انتهى //07:33ت م0012

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