ثقافي / اختتام مؤتمر الجودة وسلامة المرضى بمدينة السيح



السيح 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت بمدينة السيح أمس فعاليات مؤتمر الجودة وسلامة المرضى الذي نظمه مستشفى الملك خالد بالخرج ، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبد العزيز عبدالباقي ، ومديرو الإدارات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومديرو المستشفيات في الخرج .

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة أن المؤتمر استهدف كافة العاملين والممارسين الصحيين بالمنشآت الصحية ، بهدف تحسين جودة سلامة المرضى ، ورفع كفاءة العاملين في هذه الأقسام.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تأسيس فهم شامل لأحدث الممارسات العالمية في تطبيقات الجودة وتعزيز ثقافة المرضى للوصول إلى رؤية موحدة لجودة وسلامة الرعاية الصحية ، وتطوير أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى وتعزيز تطبيقاتها في جميع القطاعات الصحية وفقا لآليات معتمدة على المستوى المحلي والعالمي ، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية بإشراك كافة ممارسي الرعاية الصحية في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.

وشهد ختام المؤتمر تكريم وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي لمستشفى الملك خالد لحصوله على الاعتماد المؤسسي من الهيئة

// انتهى //

07:11ت م

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السيح 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساختتمت بمدينة السيح أمس فعاليات مؤتمر الجودة وسلامة المرضى الذي نظمه مستشفى الملك خالد بالخرج ، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبد العزيز عبدالباقي ، ومديرو الإدارات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومديرو المستشفيات في الخرج .وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة أن المؤتمر استهدف كافة العاملين والممارسين الصحيين بالمنشآت الصحية ، بهدف تحسين جودة سلامة المرضى ، ورفع كفاءة العاملين في هذه الأقسام.وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تأسيس فهم شامل لأحدث الممارسات العالمية في تطبيقات الجودة وتعزيز ثقافة المرضى للوصول إلى رؤية موحدة لجودة وسلامة الرعاية الصحية ، وتطوير أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى وتعزيز تطبيقاتها في جميع القطاعات الصحية وفقا لآليات معتمدة على المستوى المحلي والعالمي ، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية بإشراك كافة ممارسي الرعاية الصحية في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.وشهد ختام المؤتمر تكريم وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي لمستشفى الملك خالد لحصوله على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //07:11ت م0009

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