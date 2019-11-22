السعودية | السعودية.. أمر بإيقاف مطلق النار على محل تجاري ومرافقيه

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، مساء الخميس، مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحلات التجارية في محافظة حفر الباطن (شمال شرق المملكة).

وأشار المصدر إلى أن النيابة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، وتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم بشكل مفصل عما اقترفوه من جرم، كما يجري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

إلى ذلك لفت إلى أن قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكداً أن النيابة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.