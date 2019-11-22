رياضي / كندا تهزم أستراليا وتتأهل إلى قبل نهائي كأس ديفيز للتنس



مدريد 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

تأهلت كندا إلى الدور قبل النهائي لكأس ديفيز للتنس للفرق بعدما حسم الزوجي فاسيك بوسبيسيل ودينيس شابوفالوف المواجهة ضد أستراليا اليوم.

ومنح بوسبيسيل المصنف 150 عالميا، والذي يقدم أداء مذهلا هذا الأسبوع في مدريد، التقدم لكندا عندما تغلب على جون ميلمان بنتيجة 7-6 و6-4 في المواجهة الأولى للفردي.

وكاد شابوفالوف أن يضمن تأهل بلاده ضد أليكس دي مينو لكنه خسر 3-6 و6-3 و7-5 قبل أن يعوض ذلك بانضمامه إلى بوسبيسيل في مباراة الزوجي ليتغلبا على جوردان طومسون وجون بيرز بنتيجة 6-4 و6-4.

وتلعب كندا في الدور قبل النهائي بعد غد السبت ضد صربيا أو روسيا.

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