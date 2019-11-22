شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تتوج بجائزتيين عالميتين في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

في إنجاز جديد، حصدت صحيفة ”الخليج 365” جائزتين عالميتين في منافسات المحفل العالمي لجائزة التميز الرقمي 2019 (ICGM)، وذلك فجر اليوم الجمعة في مدينة نيويورك عن قطاع الميديا لمشروعها (E-PAPER).

وحصدت "اليوم" المركز الاول بتصويت لجنة التحكيم للمسابقة، حيث كانت الجائزة الأولى لافضل تقنية رقمية في مجال الاعلام والترفيه، فيما جائت الجائزة الأخرى في مجال افضل تقنية مطورة لمنتج او خدمة جديدة.

وتعد ”الخليج 365”، أول صحيفة عربية، تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية بعد منافسة 300 مشروع عالمي.

وتقدم للمنافسة 300 مشروع من مختلف دول العالم، وبعد تصفيات وقع الاختيار على 32 مشروعًا، ودخلت المشاريع المقدمة مرحلة تصفية أخرى، حتى وقع الاختيار على 19 مشروعًا، ضمنها مشروع ”الخليج 365”.

وتأتي مشاركة ”الخليج 365” في المسابقة بعد ترشيح منتجها الرقمي (E-PAPER) من قبل لجنة تحكيم دولية حتى تمكنت من الوصول إلى التصفيات النهائية.