السعودية | وزير الثقافة: الرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي

شكرا لقرائتكم وزير الثقافة: الرياض تحتضن أول بينالي للفن الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أول بينالي للفن الإسلامي في المتحف الإسلامي.

ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.