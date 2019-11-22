3 أطعمة قد تُسبب أضراراً صحية للجسم

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أكدت عدة دراسات علمية أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ‏ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي –بي- سي” فإن هناك 3 أطعمة تحتاج ‏إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها. ‏

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فالسمكة المنتفخة تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة ‏الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، ‏وقد تقتل آكلها، وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في ‏بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.‏



كما أن الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎



وأخيراً جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها ‏آثار جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة..، كالغثيان والألم ‏وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلاً عن أعراض نفسية ‏أخرى‎.‎



