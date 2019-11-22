بعد عودة الإنترنت .. إيران تحجب كل شبكات التواصل الأجنبية

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بعد عودة الإنترنت في إيران تدريجياً، الخميس، توالى تحميل فيديوهات جديدة بشكل مكثف على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد خلال قطع الخدمة، ليقرر مجلس الخبراء في إيران، بعد ذلك، حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران وفق ما ذكرته مواقع إيرانية.
وقال أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء إن “المجلس قرر حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران لأن هذه التطبيقات كانت تعلّم التدمير والفوضى” خلال الاحتجاجات الأخيرة”.
وكانت خدمات الإنترنت عادت تدريجيا في إيران في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران، فيما أصدر مجلس الأمن القومي تفويضا لاستئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق.
وقالت شبكة “نتبلوكس” لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%.
وأفادت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أن الإنترنت دشن بالأمس الأربعاء، ساعته المئة من الانقطاع التام، بحيث عزلت السلطات الإيرانية شعبها تماماً عن العالم.
وعمدت طهران، الأحد، بعد انطلاق الاحتجاجات العارمة التي عمت معظم المحافظات إلى قطع الإنترنت، إثر نشر ناشطين لمقاطع فيديو تظهر حجم التظاهرات في البلاد.
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