

أبوجا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

ألقت السلطات النيجيرية القبض على 43 شخصًا، في عمليات أمنية استهدفت عصابات مسلحة بمحافظة بلاتو وسط البلاد.

وأفاد مدير أمن المحافظة إسحاق أكينمويد، في تصريحات إعلامية، أن عمليات أمنية استهدفت العصابات في مدينة "جوس"، وأسفرت عن إلقاء القبض على 43 من أفراد العصابات، ومصادرة منهم أسلحة، وهواتف محمولة، وشرائح اتصال، وكمية كبيرة من الذخيرة .

وفي الفترة الأخيرة، حظرت بعض الولايات النيجيرية ركوب الدراجات النارية، جراء الهجمات المتزايدة في البلاد عبر استخدام تلك الدراجات.

وتعاني العديد من المناطق النيجيرية، وخصوصًا الشمالية منها، من هجمات مسلحة تشنها عصابات تسرق الماشية، وتبيعها وتزرع الرعب في صفوف السكان.

وقالت منظمة العفو الدولية مع نهاية عام 2018، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا، بين رعاة ومزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.

// انتهى //

04:01ت م

0307





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن النيجيري يقبض على 43 شخصًا وسط البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.