سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان العقد التنفيذي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

الجمعة 22 نوفمبر 2019

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ،اليوم، العقد التنفيذي لمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019.



جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

Advertisements

واستعرض الدكتور الربيعة مستجدات المشاريع والبرامج المقدمة من المركز للدول المتضررة في العالم، خصوصًا اليمن، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

وأشار لوكوك الى أن السعودية تعد أكبر الداعمين والممولين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، موضحا بان تبرع السعودية بالـ 500 مليون دولار أمريكي الأخيرة لمنظمة الأوتشا، ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم المساعدات الطبية والإيوائية وغيرها من المعونات لملايين المحتاجين في اليمن.