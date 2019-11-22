اخبار السعوديه

سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان العقد التنفيذي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان العقد التنفيذي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان العقد التنفيذي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

الجمعة 22 نوفمبر 2019

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ،اليوم، العقد التنفيذي لمساهمة المملكة العربية بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019. 

 

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

Advertisements

 

واستعرض الدكتور الربيعة مستجدات المشاريع والبرامج المقدمة من المركز للدول المتضررة في العالم، خصوصًا اليمن، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية.

 

وأشار لوكوك الى أن السعودية تعد أكبر الداعمين والممولين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، موضحا بان تبرع السعودية بالـ 500 مليون دولار أمريكي الأخيرة لمنظمة الأوتشا، ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم المساعدات الطبية والإيوائية وغيرها من المعونات لملايين المحتاجين في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يوقعان العقد التنفيذي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا