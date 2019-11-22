ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس عون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ميشال عون، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جهة ثانية، أجرى ولي العهد أمس، اتصالات هاتفية بكل من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد (رحمه الله).

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