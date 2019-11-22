شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة سلطان بن زايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي)

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، التعزية لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-، وذلك في قصر المشرف بإمارة أبو ظبي، بحضور وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وأعرب الأمير سعود بن نايف، عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وكان في معية الأمير سعود بن نايف، أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الذين أعربوا عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان في استقبال الأمير سعود بن نايف ومرافقيه لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي، رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.