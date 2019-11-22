شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يطلع على أعمال الجوازات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس (الخميس) في مكتبه، مدير عام الجوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.
واطلع الأمير مشعل بن ماجد خلال اللقاء على تقرير تضمن إحصائيات لأعمال الجوازات بمحافظة جدة عبر المكاتب المختلفة والمنافذ الجوية والبحرية، مشيداً بالأعمال المقدمة لتسيير المعاملات من خلال منظومة إلكترونية موحدة، داعياً لبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين.
من جانبه، عبر اللواء الحارثي عن خالص شكره وامتنانه لمحافظ جدة وتوجيهاته السديدة، مؤكداً مواصلة العمل بتفانٍ لتحقيق ما يخدم المواطن والمقيم والزائر.
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