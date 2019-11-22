شكرا لقرائتكم خبر عن .. وإزالة 6700 طن مخلفات بناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف، أكثر من 6700 طن من مخلفات البناء والهدم من أنحاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها دعمت أعمال فرق النظافة والكنس ورفع المخلفات والمتروكات من خلال زيادة أعداد الآليات والعمالة الراجلة وتوزيعها على الأحياء حسب احتياجها من خدمات النظافة، كما تمت مضاعفة مرات التفريع للحاويات مع تخصيص فرق لمتابعة الحاويات ومعالجتها بشكل فوري.

وعملت فرق الكنس الشامل على رفع الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وتعمل فرق مختصة على قص الحشائش وتنظيف الأرصفة وإزالة الاشكال المختلفة للشوه البصري.

وعالجت الأمانة ممثلة في فرق النظافة العديد من أشكال التشوه البصري كإزالة اللوحات الدعائية العشوائية من الأراضي الفضاء ومداخل الأحياء وأعمدة الإنارة، وزاد عدد اللوحات العشوائية المخالفة المزالة على 2700 لوحة غير نظامية بمواقع مختلفة من المدينة والضواحي والمخططات.