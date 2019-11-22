شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الطائف» يستعرض مستجدات المخطط الإرشادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استعرض المجلس البلدي لأمانة الطائف خلال جلسته الـ54، مشاريع أمانة الطائف المستقبلية، بحضور رئيس المجلس صاطي بن ثواب العتيبي وكافة الأعضاء.

وجرى عرض أعمال تحديث المخطط الارشادي عن محافظة الطائف وشرح مراحله بشكل مفصل، كما تناول اجتماع المجلس أهمية المرصد الحضري ومؤشراته المعززة لجهود التنمية والتطوير، كما بحث المجتمعون ازالة التشوهات البصرية ومعالجتها وآلية رصد التشوهات وتحليلها ومعالجتها.

وأوضح رئيس المجلس صاطي العتيبي أن المجلس ركز على مشروعات تحسين المشهد الحضري وما جرى إنجازه في هذا الصدد، كما بحث الجهود المبذولة من الأمانة في مجال إصلاح حفر الشوارع وإزالة اللوحات المخالفة والمظلات العشوائية والسيارات المتعطلة.

وفي نهاية الاجتماع قدم أمين المجلس التعاميم الواردة من الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية، للأخذ بها بعين الاعتبار خلال خطط وبرامج عمل المجلس للمرحلة القادمة.