فتح باب الترشيح لجائزة مكة للتميز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة، فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الـ11 والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتستمر الترشيحات لمدة 90 يوماً. أعلنت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة، فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الـ11 والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتستمر الترشيحات لمدة 90 يوماً. وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية 2030.



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