شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الشورى: تعديل «المدنية» ومناقشة تقرير «الأمر بالمعروف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يناقش مجلس الشورى في جلسة الإثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وتقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف فقرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. ويصوت الشورى في الجلسة ذاتها على توصيات لجنة النقل والاتصالات بشأن ملاحظات الأعضاء في تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن تقرير هيئة الزكاة والدخل وتقرير لجنة المياه والزراعة، بشأن تقرير المؤسسة العامة للري للعام وتقرير اللجــنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل مواد من نظام التحكيم الصادر.

وفي جلسة الثلاثاء يطلع المجلس على وجهة نظر الأعضاء في تقريرالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم.

وفي صباح الأربعاء، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع «نظام عقد الاتفاقيات الدولية»، المعاد إلى المجلس كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة» المعاد إلى المجلس، كما يناقش تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.