شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يكافح العمى في بنغلاديش.. ويدعم سبل عيش اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الأربعاء) حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنغلاديش.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 98 عملية جراحية في اليوم السادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 654 عملية جراحية خلال الحملة، كما جرى صرف نظارات وعلاجات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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فيما نفذ مركز الملك سلمان مشروع رصف طريق صبر - مفرق الوهط بمحافظة لحج ضمن مشروع سبل العيش في اليمن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويكتسب المشروع أهميته من حيوية التقاطع كونه واجهة ومدخل مديرية تبن بلحج، ويخدم المسافرين من وإلى لحج، وعدن، وتعز، فضلاً عن كونه تقاطعا حيويا يشمل كثيرا من المصالح والمحلات التجارية.

وأوضح محافظ لحج أحمد تركي أنه جرى افتتاح رصف طريق صبر بلحج بمساحة 3500 متر مربع بتكلفة إجمالية 130 ألف دولار أمريكي، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعم لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظة.